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Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi - Son Dakika

Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi

23.10.2021 16:40
Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Norwich City'yi 7-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Norwich City'yi 7-0 mağlup etti.

Lider Chelsea, puan cetvelinde son sırada yer alan Norwich City'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

Başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada James Aarons (kendi kalesine) attı.

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, takım arkadaşı Ben Gibson, 65. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig, Stamford Bridge, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yendi - Son Dakika
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