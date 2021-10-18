Chicago Sky tarihinin ilk WNBA şampiyonluğunu elde etti

Kahleah Copper, 17 sayı, 5,5 ribaunt ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Seride aldığı 91-77 ve 86-50'lik galibiyetler sonrası 3. kez sahadan üstün ayrılan Sky, tarihinin ilk WNBA şampiyonluğuna ulaştı.

İlk çeyreği 28-25, ilk yarıyı ise 44-37 önde kapatan Mercury, son periyoda da 9 sayılık (54-63) üstünlükle girdi. Fakat seyircisinin desteğini arkasına alan Sky, son 10 dakikadaki performansıyla mücadeleyi 80-74 kazandı.

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