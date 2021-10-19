Üye Girişi
Derince'de yelken heyecanı sona erdi - Son Dakika

Derince'de yelken heyecanı sona erdi

19.10.2021 14:06
Derince'de yelken heyecanı sona erdi

Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Çocuklar Günü Yelken Yarışları" büyük heyecana sahne oldu.

Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Çocuklar Günü Yelken Yarışları" büyük heyecana sahne oldu.

Birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Derince Yelken Kulübü öncülüğünde bu kez Dünya Çocuklar Günü kapsamında yelken yarışları düzenlendi. Hafta sonu gerçekleşen ve büyük heyecana sahne olan yelken yarışlarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverler dikkatle takip etti. Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, yaptığı konuşmada organizasyona iştirak eden tüm sporcuları tebrik ettiğini ifade etti.

Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından optimist genelde birinciliğe Şişecam Çayırova Yelken Kulübü'nden Alperen Ağma, optimist kızlarda ise ilk Şişecam Çayırova Yelken Kulübü'nden Damla Öztürk elde etti. Optimist junior genel kategorisinde İzmit Yelken Kulübü'nden Demir Özbal, Optimist junior kızlarda İzmit Yelken Kulübü'nden Iraz Zehra Tom, laser 4.7 genelde Şişecam Çayırova Yelken Kulübü'nden Yağız Aşçıoğlu ve laser radial genel kategorisinde Derince Yelken Kulübü'nden Emre Yılmaz birinciliği elde eden isimler oldu. - KOCAELİ

Zeki Aygün, Kocaeli, Şişecam, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derince'de yelken heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi Bürokrat polemiği büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere zehir zemberek sözler 14:04 Bürokrat polemiği büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere zehir zemberek sözler 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 13:47 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor 13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor 12:39 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

Son Dakika Haberleri
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:21 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi         
14:08
Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi         
14:04
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca         
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Derince'de yelken heyecanı sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement