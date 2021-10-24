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Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması - Son Dakika

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması

24.10.2021 09:12
Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, kazandıkları Niksar Belediyespor maçı sonrası mutlu olduklarını söyledi.

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, kazandıkları Niksar Belediyespor maçı sonrası mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor 3 maçında ikinci galibiyetini aldı. Niksar Belediyespor maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu oldukları belirten Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi motivasyon, güzel oyun ve galibiyet. Pazartesi yeni hafta ve daha iyi odaklanma ile devam edeceğiz. Tüm sporcularımı, yönetimimi, ekibimi, harika seyirciyi ve başkanımızı tebrik ediyorum. Yeni hafta ve daha iyileri için çalışmaya devam" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması
Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor Antrenörü Osman Çakıray Açıklaması - Son Dakika Spor


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