Develi Belediyespor deplasmanda kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekibi Develi Belediyespor, ligin 2.haftasında Bitlis deplasmanında oynadığı maçta Türşad takımına 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. İlk iki seti ev sahibi ekip 30-28'lık setlerle kazanarak skoru 2-0 yaptı. Develi Belediyespor 3. seti 25-23 ve 4. seti 25-21 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Son seti Türşad 17-15 kazanarak, sahadan 3-2'lık galibiyetle ayrılan ekip oldu.

Salon: Bitlis Spor Salonu

Hakemler: Fatih Yayla xx, Halil İbrahim Ürkmez xx

Türşad: Dos Santos xx, Gonzales Rendon xx, Ali Alp Cayır xx, Berk Söylemez xx, Görkem Sertel xx, Rıfat Erden Çevikel xx, Hüseyin Batuhan Duman xx, Mert Nevzat Güneş xx, Baturay Çağan xx, Fatih Gündoğdu xx, Mesut Akman xx

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xx, Mert Tetik xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx, Çağatay Durmuş xx, Oktay Tetik xx

Setler:

1.Set - 30-28 (Türşad)

2.Set - 30-28 (Türşad)

3.Set - 23-25 (Develi Belediyespor)

4.Set - 21-25 (Develi Belediyespor)

5.Set - 17-15 (Türşad) - KAYSERİ