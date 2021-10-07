Elazığ İl Özel İdare'de istifa depremi

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü'nde Başkan Ahmet Doğuş Cantürk ile başantrenör Aziz Akkaya görevinden ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare istifa depremiyle sarsıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Doğuş Cantürk ile başantrenör Aziz Akkaya istifa ettiklerini açıkladı. İstifa kararlarını doğrulayan kulüp basın sözcüsü Vedat Demirbağ, "Kulüp başkanımız Ahmet Doğuş Cantürk, Valimiz Erkaya Yırık'ın hatırını kırmayarak kulüp başkanlığı teklifini kabul etmişti. Valimizin görevden ayrılması sonrası işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifasını sundu. Başantrenör Aziz Akkaya ise maaşının 10 gün gecikmesi nedeniyle kulübe istifa ihtarnamesi gönderdi. Sporcularımızın maaşlarını gününde ödedikten sonra kendisiyle konuştuk ve bir süre geç ödeme yapılacağını ilettik. İlginçtir sözde evet demesine rağmen salı ve çarşamba günü antrenmanlara gelmedi, biz de tutanak tutturduk. Yapılan yanlıştır. Her spor kulübünde olabilecek sıkıntılardandır maaş gecikmesi. 10 gün gecikti diye ve bilgisi olmasına rağmen böyle bir karar alması bizleri çok üzdü. Biz sporcularımızla önceki akşam bir toplantı yaparak gerekenleri anlattık. Her spor kulübünde bu tür durumların yaşanabileceğini ve kendilerinin sadece Elazığ'ın başarısına odaklanmaları gerektiğini söyledik. Takımımız süper lige çıkaran antrenörümüz Hakan Acar'la yola devam edecek. Valimiz Ömer Toraman ve İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Ali Şiş'in direktifleriyle kulüp başkanımız kısa sürede belirlenecek" dedi. - ELAZIĞ