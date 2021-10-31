- Erkan Sözeri: "İlk yarıda oynadığımız oyunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Balıkesirspor maçının ardından, "İlk yarı iyi başladık, pozisyonlara girdik. İki gol bulduk. O oyunu 90 dakikaya yayarsak ilk 2'nin favorisi oluruz. İkinci yarı garip bir oyun oynadık. Golü yiyince stres yaptık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözeri, ilk yarı iyi oynadıklarını fakat ikinci yarı golden sonra stres yaşadıklarını ifade ederek, "Gerçekten hakemler Avrupa tarzı maç yönettiler. Biz hakemleri böyle istiyoruz. Onları tebrik ediyorum. Bu tarz maçlar hep zorlu olmuştur. İlk yarı iyi başladık, pozisyonlara girdik. İki gol bulduk. O oyunu 90 dakikaya yayarsak ilk 2'nin favorisi oluruz. İkinci yarı garip bir oyun oynadık. Golü yiyince stres yaptık. En çok takıldığım konu oyuncularımın bazıları bireysel oynamaya çalıştı. Gerekli uyarılarımızı yapacağız. Kaptan Mustafa Yumlu'ya teşekkür ediyorum. Maç sonu arkadaşlarına uyarılarda bulundu. İlk yarıdaki oyunu görmek isteyen taraftarlarımızı maçlara davet ediyorum" şeklinde konuştu.