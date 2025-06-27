Spor Etkinliğiyle Bağımlılıklara Dikkat!

Yeşilay Çanakkale Şubesi ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle spor etkinlikleri düzenlendi.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla yapılan etkinlikte, kayıt yaptıran katılımcılarla tenis, koşu ve basketbol gibi çeşitli oyunlar oynandı.

Ayrıca açılan stantla Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen programa Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, Spor Kulübü Başkanı Emre Yıldırım, üye ve gönüllüler katıldı.