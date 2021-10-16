Fatih Karagümrük, Süper Lig'de deplasmanda Altay ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti. VavaCars Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic ve Jimmy Durmaz, Altay maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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