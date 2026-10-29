Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun mesajında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığı belirtilerek "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ise paylaşımında, "Şanlı bayrağımızın gölgesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki inançla... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ise mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu kutlama mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ışığında, aynı azim ve inançla geleceğe kulaç atmaya devam ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de federasyon adına yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Türkiye hokey, tekvando, yelken, geleneksel güreşler, modern pentatlon, atıcılık, e spor, görme engelliler, briç, özel sporcular, kayak, kick boks, herkes için spor, wushu kung fu gibi birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:58
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android