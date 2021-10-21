Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 20 Ekim'de yayımlanan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik 'in "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

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