Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA
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