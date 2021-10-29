Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.