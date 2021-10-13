Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı.
Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Marcel Tisserand, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Kaynak: AA
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