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İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın - Son Dakika

İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın

10.10.2021 15:21
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Rolex Türkiye Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Rolex Türkiye Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. Yarışa ilk sırada başlayan Finlandiyalı pilot, damalı bayrağı da ilk gören isim oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, bir diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Rolex Türkiye Grand Prix'inde zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. Yağmur nedeniyle pilotların zaman zaman zor anlar yaşadığı yarış nefes keserken, tribünleri dolduran yaklaşık 80 bin kişi de renkli görüntülere sahne oldu. Yarışa ilk sırada başlayan Bottas, 58 tur sonunda damalı bayrağı ilk gören isim olarak podyumda ilk sırayı almayı başardı. Red Bull Racing'ten Max Verstappen ikinci, bir diğer Red Bull Racing pilotu Sergio Perez de üçüncü sırada podyum gören diğer isimler oldu. Güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için, sıralama turlarında en iyi dereceyi yapmasına karşın 10 sıra ceza alan ve yarışa 11. sırada başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'taki mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Güç ünitesini değiştiren ve yarışa 19. sırada başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz ise 11 sıra yükselerek yarışı 8. sırada bitirdi.

Bottas'ın ilk zaferi

Intercity İstanbul Park'ta yarışı birinci sırada tamamlayan Valtteri Bottas, bu sezonki ilk zaferini elde ederken, damalı bayrağı ikinci sırada gören Max Verstappen de pilotlar sıralamasında, Lewis Hamilton'ı geride bırakarak puanını 262.5 yaptı ve liderliğe yükseldi. İkinci sıradaki Lewis Hamilton'ın ise 256.5 puanı bulunuyor. Takımlar sıralamasında ise Mercedes zirvedeki yerini korudu. Bottas'ın yarışı ilk sırada, Hamilton'ın da 5. sırada tamamlamasıyla birlikte Mercedes puanını 433.5'e yükseltirken, Red Bull Racing 397.5 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki McLaren 240, dördüncü sıradaki Ferrari ise 232.5 puana ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın
İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın

Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İstanbul'da zafer Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın - Son Dakika
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