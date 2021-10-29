Stat: Medical Park
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen (Dk. 76 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Nwakaeme), Siopis (Dk. 65 Bakasetas), Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny (Dk. 76 Serkan Asan)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic (Dk. 80 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 66 Phiri), Umar (Dk. 80 Remy), Boldrin (Dk. 66 Boyd), Pohjanpalo (Dk. 85 Dabo)
Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 73 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir, Dk. 70 Trondsen (Trabzonspor), Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise, Dk. 62 Baiano, Dk. 67 Holmen, Dk. 90+5 Boyd (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
65. dakikada Trondsen'in soldan ortasına ceza alanı içinde Djaniny'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
69. dakikada Phiri'nin pası sonrası Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu çelmeyi başardı.
73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.
85. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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