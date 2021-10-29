73. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa şutunda, Nwakaeme altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 2-1.

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