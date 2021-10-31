Futbol: Toplu sonuç

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup'ta haftanın tüm müsabakaları oynanırken, Kırmızı Grup'ta kalan tek maçta yarın Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu konuk edecek.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi

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