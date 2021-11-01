Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda Gaziantep FK maçında tam süre alan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası teknik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çalışmaların ardından çift kale maç ve koşularla antrenman tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Son Dakika

Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı

Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat

Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti

CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık