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Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz'den hakem eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz'den hakem eleştirisi Açıklaması

01.11.2021 14:59
Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz'den hakem eleştirisi Açıklaması

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, Spor Toto 1. Lig'den dün İstanbulspor'a 2-0 yenildikleri maçın hakemini eleştirdi.

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, Spor Toto 1. Lig'den dün İstanbulspor'a 2-0 yenildikleri maçın hakemini eleştirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulspor mağlubiyetiyle 5 maçlık yenilmezlik serilerinin sona erdiğini hatırlatarak, "Genel anlamda maçta kazanacak bir futbol oynadığımız söylenemez. Ancak maçın bariz şekilde önüne geçen hakemi konuşmadan geçmek, futbol ciddiyeti ile bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ömer Faruk Turtay isimli hakem, sanki bu maçı oynatmamak üzere sahaya çıkmış." ifadelerini kullanan Akyüz, şöyle devam etti:

"Çaldığı düdüklerle, verdiği kararlarla hem sahadaki oyuncuları, hem kulübedekileri hem de tribündeki izleyicileri adeta çılgına döndürdü. Özellikle ikinci yarının son yirmi dakikasının en az on dakikası futbol oynanmadan geçti. Her şeye rağmen iki takım futbolcularının da sağ duyuları sonucunda daha büyük saha olayları olmadı. Federasyondan özellikle de yeni MHK Başkanından rica ediyoruz, Spor Toto 1. Lig çok zorlu ve çekişmeli geçen maçların oynandığı bir lig. Bu ligi stajyer hakemlerle yürütme alışkanlığından vazgeçsinler. Bu lig, hakem okulu değil. Bu hakemlerle ileride çok büyük futbol skandalları yaşanacağını görüyoruz. Lütfen daha deneyimli ve daha iyi hakemlerin atanmasını istiyoruz."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto 1. Lig'de de uygulanması gerektiğini belirten Akyüz, "Ayrıca bu ligdeki büyük hakem hatalarının nedeninin biraz da VAR sisteminin olmayışına bağlıyoruz. Onun için federasyondan beklentimiz, daha çok canlar yanmadan bir an önce VAR sisteminin bu lig için de kurulmasıdır." görüşünü paylaştı.

Gençlerbirliği, İstanbulspor, Spor Toto, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz'den hakem eleştirisi Açıklaması - Son Dakika Spor


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