Gölbaşı Belediyesi Basın Turnuvası cuma günü başlıyor

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenecek Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası, cuma günü başlayacak.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesi ve Ergezer Kız Yurdu sponsorluğunda ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımlarıyla yapılacak futbol turnuvasında 17 takım karşılaşacak.

Gölbaşı Şehir Parkı Spor Tesisleri'nde maçların oynanacağı turnuvada Anadolu Ajansı, Gölbaşı Yerel Basın, A Haber, Habertürk, Diyanet Spor, Yazar Gazetesi, NTV, Kanal D, KRT, Medya Skor, Haber Global, Kanal 7, Halk TV, Posta, Bengü TV, İHA ve Anka Haber Ajansı mücadele edecek.