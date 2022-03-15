Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım - Son Dakika
Üye Girişi

Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım

15.03.2022 10:32

açıklamalarda bulundu.

açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve ligi iyi bir yerde biteceklerine inandığını söyleyen Vural, "İki takımı da tebrik ediyorum. Üst seviye bir mücadele oldu. Ligin topa sahip olan bir takımıyla oynadığımızın farkındaydık. 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiğimiz, 6 haftalık bir yenilmezlik serimiz vardı. Biz de topa sahip olan bir takımız. Rakibi yorarak topun bizde kalmasını sağlayarak gol atabileceğimizi tahmin ediyorduk. Skoru bulunca bazı bölümlerde geri çekildik. Çok net pozisyonlar vermedik. 90'ıncı dakikada bir pozisyon verdik. Çok mutluyuz. Antalyaspor üst sıralara layık bir takım. Hedefimiz de ligi en üst seviyede bitirmek. Önümüzdeki hafta da Giresunspor ile oynayacağız, inşallah o maçı da kazanarak milli arayı da iyi değerlendirip ligi kapatacağız" diye konuştu."NURİ ŞAHİN'İN YAKLAŞIMI ÇOK İYİ"

Takımın başında yer alan Nuri Şahin'den de övgüyle bahseden Vural, "İçimizden gelen birisi. Bize yaklaşımı, futbolcularla arası çok iyi. İkinci yarı takıma katılan arkadaşlarımız bize çok katkı sağladı. Fernando, Luiz Adriano, Ndao gücümüze güç kattılar. Bir ivme yakaladık. 7 maçta 1 gol yedik. Önemli olan bunu sürdürebilmek" şeklinde konuştu.

- Fernando
Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım
Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım
Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım
Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım
YORUMLAR
500
Ümit Şengül: 'Hedefimiz üst sıraları kovalamak' Ümit Şengül: 'Hedefimiz üst sıraları kovalamak' Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi Süper Lig'de yeni bir krizden son anda dönüldü! Başkan takımı sahadan çıkarmak istedi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement