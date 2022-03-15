Güray Vural: Antalyaspor üst sıralara layık bir takım - Son Dakika

açıklamalarda bulundu. Antalyaspor 'un iyi bir takım olduğunu ve ligi iyi bir yerde biteceklerine inandığını söyleyen Vural, "İki takımı da tebrik ediyorum. Üst seviye bir mücadele oldu. Ligin topa sahip olan bir takımıyla oynadığımızın farkındaydık. 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ettiğimiz, 6 haftalık bir yenilmezlik serimiz vardı. Biz de topa sahip olan bir takımız. Rakibi yorarak topun bizde kalmasını sağlayarak gol atabileceğimizi tahmin ediyorduk. Skoru bulunca bazı bölümlerde geri çekildik. Çok net pozisyonlar vermedik. 90'ıncı dakikada bir pozisyon verdik. Çok mutluyuz. Antalyaspor üst sıralara layık bir takım. Hedefimiz de ligi en üst seviyede bitirmek. Önümüzdeki hafta da Giresunspor ile oynayacağız, inşallah o maçı da kazanarak milli arayı da iyi değerlendirip ligi kapatacağız" diye konuştu."NURİ ŞAHİN'İN YAKLAŞIMI ÇOK İYİ"

Takımın başında yer alan Nuri Şahin'den de övgüyle bahseden Vural, "İçimizden gelen birisi. Bize yaklaşımı, futbolcularla arası çok iyi. İkinci yarı takıma katılan arkadaşlarımız bize çok katkı sağladı. Fernando, Luiz Adriano, Ndao gücümüze güç kattılar. Bir ivme yakaladık. 7 maçta 1 gol yedik. Önemli olan bunu sürdürebilmek" şeklinde konuştu.

- Fernando