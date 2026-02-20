Spor Güvenliği Semineri Erzincan'da - Son Dakika
20.02.2026 00:19
Erzincan'da spor güvenliği için alınacak tedbirler seminerle işlendi, personel bilgilendirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından spor müsabakalarında alınacak emniyet tedbirlerine ilişkin seminer gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Spor Güvenliği Semineri"nde, spor karşılaşmalarında görev alan personelin dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Seminer kapsamında; müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, seyirci güvenliği, olası risk durumlarında müdahale yöntemleri ve koordinasyon süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, spor müsabakalarının huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Güvenlik, Spor, Son Dakika

