Hamza Hamzaoğlu: "Sonuna kadar pes etmeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün gerçekten önemli bir maça geldik. Kazanmamız gereken bir maça geldik. Artık burada en azından kaybetmeyip dönmemiz gereken bir maçtı" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, 2-0'lık skorla mağlup oldu. Çaykur Rizespor, üst üste aldığı 5. mağlubiyetinin ardından sonuncu sıradan kurtulmayı başaramadı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Ben hakem olsaydım orada önce sarı gösterirdim. Sonra VAR beni ikaz ederse bariz gol şansı var diye kırmızıya dönerdim. Hele hele böyle bir maçta iki takımın çıktığı çok zor bir maçtı. Bu kadar erken bu kadar kolay kırmızı kart çıkması beni biraz şaşırttı işin doğrusu. Ben de sarı kart gördüm sonra. Hakemlerin asli görevi aslında sahada takımları 11'e 11 tutmaktır. Çok bariz davranışlar olur, hatalar olur, kurallara göre kırmızı kart olur. Ama rakip çapraza doğru gidiyordu. Bir stoperimiz orada onu karşılayabilecek pozisyondaydı. Yetişebilecek pozisyondaydı. Yani gol pozisyonu olsa dahi çaprazdan bir vuruş yapmak zorundaydı. O da bariz bir gol şansı olmazdı. Ben böyle değerlendirdim. Ama keşke ilk reaksiyonu giderken daha kırmızıyı çıkarmak değil de sarı kartı çıkarmak olsaydı dinleyip, izleyip kırmızıysa evet bizde kabul ederdik. Ama bu bana biraz garip geldi. Bizim işimiz sahada. Sahada kalmaya çalışalım. Bugün gerçekten önemli bir maça geldik. Kazanmamız gereken bir maça geldik. Artık burada en azından kaybetmeyip dönmemiz gereken bir maçtı. Fakat kırmızı karttan dolayı oyuncularım yine ellerinden geleni yaptı. Hiçbirine hiçbir şey söyleyemem. Oyuncularımı mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Kazanamamak zor kolay değil. Ama ümidimizi kaybetmedik. Allah'tan ümit kesilmez. Biz mücadelemizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Nasip bakalım. Sonuna kadar pes etmeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN