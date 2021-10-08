Hatayspor Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, yardımcı antrenör Özhan Pulat gözetiminde idman yaptı. Antrenmanda, futbolcular düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren idman, basına kapalı gerçekleşti.

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