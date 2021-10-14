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Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0

14.10.2021 23:27
Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0

Bölgesel Amatör Ligi 7. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ereğli Belediyespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Çaycuma Stadı'nda oynanan karşılaşmada maçın gollerini ilk yarıda Fahri Eren Pamuk'un asistinde Emre Aydoğan ve maçın son dakikalarında Yasin Koç'un ortasında Emirhan Saltabaş kaydetti. - ZONGULDAK

Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0
Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0
Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0
Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0
Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0

Ereğli Belediyespor, Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 Çaycumaspor: 0 - Son Dakika
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