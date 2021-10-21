İbrahim Pıtırlı, Kick Boks Federasyon Başkan Adaylığını açıkladı

Öz Hilal Kick Boks Kulübü Başkanı ve Kick Boks Milli Takımlar Antrenörü İbrahim Pıtırlı, Kick Boks Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı. 28 Ekim tarihinde yapılacak kongre öncesinde Başkan adayı İbrahim Pıtırlı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Kick Boks Federasyon Başkan Adayı İbrahim Pıtırlı, projelerini anlattı. Pıtırlı, "Türk sporunun önemli dinamiklerinden olan Kick Boks sporunu hak ettiği yere taşımak ve Kick Boks kulüplerinin antrenörlerinin sporcularının Türkiye'deki sıkıntılarını, sorunlarını çok iyi bilenlerden birisi olarak başkan adayı oldum" dedi.

Projelerini anlatan Pıtırlı, "Sorunlardan biri olan Türkiye şampiyonalarında 1 sporcu günde 4-5 maç yapmak zorunda bırakıldığından dolayı çok büyük sıkıntılar ve sakatlıklar yaşandığını biliyoruz. Bizle beraber minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler müsabakalarının tarihlerini ayrı ayrı belirleyerek sporcularımızın, hakemlerimizin ve antrenörlerimizin daha rahat ve hakkaniyetli maçlar yönetmelerini sağlayacağız. Kick Boks şampiyonalarında sporcuların kıyafetlerde marka zorunluluğu yerine standartlara uygun malzemelerin kullanılmasının yolunu açarak sporcularımızı kulüplerimizi ve antrenörlerimizi ağır bir mali yükten kurtaracağız" dedi.

Pıtırlı, "Olağanüstü gelişen kriz dönemlerinde kulüplerimizi maddi sıkıntılar çekerek kira, elektrik, su ve benzeri sıkıntılarda kurtaracak destek çalışmalarımızla kulüplerimizin süreci rahat ve sıkıntısız atlatmalarını sağlayacağız. Maalesef müsabakalarımız devletimizin tesisleri yerine otellerde yapılarak sporcularımızı kulüplerimizi maddi külfete boğan organizasyonları kesinlikle yapmayacağız. Malzeme yardımı olarak tam destek sağlamaya çalışacağız. Sporumuzu yapan, ihtiyacı olan sporcularımıza, kulüplerimize destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise ziyaretten dolayı teşekkür edip kongre öncesinde başarı dileğinde bulundu. - İSTANBUL