ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir

07.04.2022 10:33
ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir

konuşan Gökalp İçer, hem Türkiye'de, hem de küreselde motor sporlarına ilginin arttığını belirterek, "Bunun birkaç tane etkeni var. Biliyorsunuz 4-5 yıl önce Formula 1 organizasyonu el değiştirdi ve FIA'nın da bakışı biraz daha değişti.

konuşan Gökalp İçer, hem Türkiye'de, hem de küreselde motor sporlarına ilginin arttığını belirterek, "Bunun birkaç tane etkeni var. Biliyorsunuz 4-5 yıl önce Formula 1 organizasyonu el değiştirdi ve FIA'nın da bakışı biraz daha değişti. Türkiye'de TOSFED yönetiminin bakışı da farklı ve bizimle de sinerjisi çok uyumlu. Biz de ICRYPEX olarak bu etkinliğin ve bu yükselen trendin içerisinde yer almak istedik. Geçmişte hatta şu an devam eden sponsorluklarımız var ama bunlar 2022'de son buluyor. Oradaki bütçemizi ve odağımızı daha fazla otomobil sporlarına aktarmak istedik. Bunun içerisinde Formula 2 pilotumuz Cem Bölükbaşı da var, başka spor kanallarıyla anlaşmalarımız da. Bir de TOSFED'le birlikteliğimiz oldu" dedi.

"CEM'DE SİHİRLİ BİR TILSIM VE YETENEK GÖRÜYORUZ"TOSFED'in yanı sıra sporculara da bireysel olarak destek olabileceklerini aktaran İçer, "Cem Bölükbaşı ile bir şeyler yapıyoruz. Onda bayağı bir sihirli tılsım, yetenek görüyoruz. Yine motor sporlarında, otomobil sporlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu ve Ayhancan Güven gibi yetenekler var. Dolayısıyla onların içerisinde belki bir şeyler olabilir. Şu an kararlaştırılmış ve bütçelendirilmiş bir şey yok ama projeksiyonumuz da var" şeklinde konuştu."SPOR ALANINDA YENİ SPONSORLUKLARIMIZ OLABİLİR"

Bu yıl sonunda spor alanında farklı bir sponsorluğa da imza atacaklarını ifade eden İçer, "Futbol Türkiye'de fazla trend ve daha fazla karşılık gören bir spor dalı. Göztepe ve Altay'la kol sponsorluklarımız var ama bu yıl sonlanacak. Yılın sonuna doğru duyurmak istediğimiz bir sponsorluğumuz daha var. Başka bir entegre projenin içerisinde yer alacağız. Motor sporları değil ama o gün geldiğinde tekrardan inşallah görüşürüz" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
ICRYPEX, TOSFED'in ana sponsoru oldu ICRYPEX, TOSFED'in ana sponsoru oldu Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:15:25. #1.11#
SON DAKİKA: ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement