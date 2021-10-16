Bahçeşehir Koleji: 78-85

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Erhan GürselGALATASARAY NEF: Trimble 33, Blackshear 7, Purcell 13, Rıdvan Öncel 8, Kravish 2, Eray Aydoğan 2, Oken Ulubay 5, Sadık Emir Kabaca 2, Ege Arar 6, Göksenin KöksalBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 14, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Bentil 10, Kartal Özmızrak 9, Jones 6, Hall 9, Mustafa Baygül 5, Safa Yılmaz, Berkay Candan 8, Williams 11. PERİYOT: 21-19DEVRE: 36-403. PERİYOT: 58-58ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray Nef, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 85-78 mağlup oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan da takip etti.
Kaynak: DHA
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