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Ironman Türkiye yarışları başladı - Son Dakika

Ironman Türkiye yarışları başladı

31.10.2021 09:41

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 112,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten başlayarak EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 21 kilometre koşacak.

Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı
Ironman Türkiye yarışları başladı

Bisiklet, Türkiye, Antalya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ironman Türkiye yarışları başladı - Son Dakika Spor


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