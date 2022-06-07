Spor İstanbul'dan Gençlere Yetişkin Seanslarına Üyelik ve Seans Kiralama Fırsatı - Son Dakika
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Spor İstanbul'dan Gençlere Yetişkin Seanslarına Üyelik ve Seans Kiralama Fırsatı

07.06.2022 14:05
Spor İstanbul'dan Gençlere Yetişkin Seanslarına Üyelik ve Seans Kiralama Fırsatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden, kentin birçok noktasında bulunan tesislerinde İstanbul halkına spor hizmeti sunan Spor İstanbul, 14-15 yaş grubu gençler için yetişkin seanslarında üyelik ve seans kiralama hizmeti başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden, kentin birçok noktasında bulunan tesislerinde, İstanbul halkına spor hizmeti sunan Spor İstanbul, 14-15 yaş grubu gençler için yetişkin seanslarında üyelik ve seans kiralama hizmeti başlattı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulluların daha aktif ve sağlıklı hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren Spor İstanbul, şehrin dört bir yanındaki tesislerinde yeni bir uygulama başlatıyor. 14-15 yaş grubu gençler tesislerde seans kiralayarak veya satın alarak (üyelik); havuz, fitness, grup dersleri, tenis kortları, halı sahalar ve diğer tüm branşlardan faydalanabilecek.

16 yaş üstü ile sınırlı olan kiralama ve yetişkin seanslarına üyelik hizmetlerini 14-15 yaş grubu için aktif eden Spor İstanbul, hareketli ve keyifli bir yaz geçirmek isteyen tüm İstanbul halkını tesislerine davet ediyor.

28 İLÇE 50 SPOR TESİSİ

Kentin 28 farklı ilçesinde konumlanan 50 spor tesisi ile İstanbullulara hizmet veren Spor İstanbul'un; 24 yüzme havuzu, 41 fitness salonu, 40 tenis kortu, 38 halı sahası, 2 atletizm pisti, 18 jimnastik salonu, 9 stadyumu, 2 buz pisti ve 1 engelli tesisi bulunuyor.

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Kaynak: ANKA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor İstanbul'dan Gençlere Yetişkin Seanslarına Üyelik ve Seans Kiralama Fırsatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor İstanbul'dan Gençlere Yetişkin Seanslarına Üyelik ve Seans Kiralama Fırsatı - Son Dakika
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