İzmir Büyükşehir Belediyespor, Madeira ile maçlarını İzmir'de oynamak için başvurdu

Hentbolda Kadınlar EHF Kupası 3. turunda Portekiz temsilcisi Madeira ile eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyedspor, her iki müsabakayı da İzmir'de oynamak için başvurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Senar Dayat yaptığı açıklamada, EHF Kupası ikinci turunda Yunan ekibi AESH Pylea ile oynadıkları ilk maçı kaybetmelerine rağmen rövanşta gereken önlemleri alıp, turu geçtiklerini belirtti.

Avrupa hedefinde ilk aşamayı geride bıraktıkları için mutlu olduklarını kaydeden Dayat, ikinci turdaki rakipleri Madeira'ın tecrübeli bir ekip olduğunu bildirdi.

Dayat, Avrupa'da yıllarca üst düzey maçlar oynayan bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Portekiz kadın hentbolu, son dönemde yükselişte. Her iki ekip de son 16'ya kalmak için büyük bir mücadele verecek. İki maçın da İzmir'de oynanması için hem Avrupa Hentbol Federasyonu, hem de Madeira ile yazışmalar sürüyor." dedi.

İlk açıklanan programa göre İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Madeira arasındaki ilk maç 13 veya 14 Kasım'da İzmir'de, rövanş karşılaşması ise 20 veya 21 Kasım'da Portekiz'de oynanacak.