Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı

Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı