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Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika

Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

26.10.2021 20:09
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak DemirelYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen, Cihan (Dk. 79 Bah), Gökhan (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 59 Ali Kılıç), Boli, Çinari (Dk. 65 Polat), Berk, Semih, Melih Altıkulaç (Dk.

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak DemirelYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen, Cihan (Dk. 79 Bah), Gökhan (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 59 Ali Kılıç), Boli, Çinari (Dk. 65 Polat), Berk, Semih, Melih Altıkulaç (Dk. 65 Emre), Melih OkutanKARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Tuğrul, Mücahit, Cihat (Dk. 66 Mert), Çağrı (Dk. 66 Fuat), Şehmus, Hüseyin Mert, Ali, Ömer, Mehmet  Ali (Dk. 75 Batuhan), Tamer, EmreGOLLER: Dk. 3 Tamer (KK), Dk. 87 Bah (Yılport Samsunspor), Dk. 21 (P) Ömer (Karatay Termal 1922 Konyaspor)SARI KART: Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Samsunspor'un gollerini 3'üncü dakikada Tamer kendi kalesine ve 87'nci dakikada Bah; 1922 Konyaspor'un tek golünü ise 21'inci dakikada penaltıdan Ömer kaydetti.3'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı korner atışında ters bir vuruş yapan Tamer topu kendi ağlarına gönderdi ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.21'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Çağrı'ya yapılan hareket sonrası hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ömer skoru 1-1'e taşıdı.63'üncü dakikada Melih Okutan'ın sağ kanattan ortasında topu düzelterek vuran Cihan'ın şutu az farkla auta çıktı.71'inci dakikada sağ kanattan Polat'ın ortasında Cihan'ın şutu yandan auta çıktı.87'nci dakikada sol kanattan Melih Okutan'ın ortasına düzgün bir vuruş yapan Bah, Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

- Budanoğlu
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Samsunspor, Konyaspor, Ali Kılıç, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika
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