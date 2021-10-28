Karşıyaka'da yedekler idare etti

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Nasa Doge Menemenspor'a 90'ıncı dakikada yediği tek golle 1-0 yenilerek elenen Karşıyaka, gözünü lige çevirirken, takımda şans bulamayıp kupada sahne alan bazı yeni futbolcuların performansı sınıfı geçti. Kaf-Kaf'ta sezon başında transfer edilen 12 futbolcudan ligde oynama şansı bulamayan Barış Sungur, Oğulcan, Batuhan Demirel, Sefer ve Alperen'in yanı sıra ikinci yarıda Ferdi, Caner, Batuhan Kara, Mustafa Çalışkan gibi gençler isimler kupada forma giydi. Maçta iki takım da yedek kadrolarla mücadele ederken yeşil-kırmızılılar rakibine son dakikaya kadar direndi.

KADROYA NEŞTER VURULACAK

Kupa maçının oynayamayan isimlerin performansını görmek adına önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Ahmet Taşyürek, kadroda operasyon sinyali de verdi. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona iddialı başlayıp yaptığı transferlere rağmen alt sıralarda kalan Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek, "29 kişilik kalabalık bir kadromuz var. Kupa maçı şans bulamayan oyuncularımızı görebilmek için iyi oldu. Antrenman performansıyla maç performansı birbirini tutmuyor. Açıkçası bazı oyuncuları beğendim, bazılarını beğenmedim. 29 kişi antrenman yapılmıyor. Bir takım şablonlar oturtmalıyız. Potansiyeli olanlarla devam edip, birkaçını da oynamaları için kiralık vermeyi planlıyoruz" dedi.

Maçlarda benzer hataları tekrarladıklarını dile getiren Ahmet Taşyürek, "Yine kornerden golü kalemizde gördük. Sorunlarımız belli, teşhis belli ama tedavi için, antrenör dokunuşu için çalışmaya ihtiyacımız var. Oyun bilgisi zaaflarımız var. Tüm konsantrasyonumuzu lige verip seri galibiyetler almaya ihtiyacımız var. Öyle bir noktadayız ki yakalayacağımız her seri sezon rekoru olacak. Pazar günü Karaköprü Belediyespor'u yenip ardından seri başlatmalıyız. İnşallah bu maç Atatürk Stadı'ndaki son maçımız olacak. Taraftarımızın desteğini Bornova Stadı'nda çıkacağımız iç saha maçlarında çok daha fazla yanımıza alacağız. En büyük kozumuz olacaklar" diye konuştu.