Karşıyaka kaptanından yoksun

Geçen hafta suni çim zeminde oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçında dizinde ödem meydana gelen yeşil kırmızılıların tecrebeli ismi mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon oynanan 9 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan 33 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Fatih 'in oynaması bekleniyor. Teknik direktör Ahmet Taşyürek , Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Nasadoge Menemenspor önünde ilk 11'de oynattığı Fatih'i ikinci yarıda sakatlık riskine karşı kulübeye aldı. Grupta 9 haftada 2 galibiyetle zirvenin 11 puan, Play-Off hattının 5 puan gerisinde olan Karşıyaka, Karaköprü'yü yenerek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü alt sıralardan kurtulmak için Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka , takım kaptanı Mustafa Aşan 'dan yoksun olacak.

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