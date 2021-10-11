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Karşıyaka'nın kayıp yıldızları - Son Dakika

Karşıyaka'nın kayıp yıldızları

11.10.2021 12:59
Karşıyaka'nın kayıp yıldızları

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'nın kadro dışı kaldıktan sonra affedilen altyapı patentli futbolcuları Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, 3 maçtır yine forma yüzü göremedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'nın kadro dışı kaldıktan sonra affedilen altyapı patentli futbolcuları Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara, 3 maçtır yine forma yüzü göremedi. Sezonun ilk 2 maçında 11'de oynadıktan sonra Mardin 1969 Spor deplasmanına götürülmeyip ardından süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan, Harun ve Mustafa'nın yanı sıra gençlerden Batuhan, geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanı öncesi affedilip takıma döndü.

Geçen sezonlarda Karşıyaka'nın en skorer isimlerinden olup adı bir ara Beşiktaş'la anılan Doğukan ile Mustafa Çalışkan ve Batuhan, affedilmelerine rağmen Karabükspor'la 30 Eylül'de Türkiye Kupası, 3 Ekim'de ligde oynanan maçlar ve son Orduspor 1967 sınavında teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından 18 kişilik kadroya alınmadı. Karabük maçlarında kadroya giremeyen Harun, Ordu mücadelesinde 18'de yer bulsa da oyuna giremedi. Ligde 6 haftada 6 puanda kalıp çarşamba günü Gümüşhanespor'la oynayacağı deplasman maçına moralsiz hazırlanan Kaf-Kaf'ta taraftarların istifaya devat ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le ilgili karar henüz açıklanmadı.


Karşıyaka'nın kayıp yıldızları
Karşıyaka'nın kayıp yıldızları
Karşıyaka'nın kayıp yıldızları

Futbol Federasyonu, Mustafa Çalışkan, Karşıyaka, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın kayıp yıldızları - Son Dakika Spor


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