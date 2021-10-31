Kastamonu Belediyespor-Metz Hentbol maçının ardından

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 20-30 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızın farkında olalım." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda yapan Buceschi, galibiyetten dolayı rakip takımı tebrik etti.

Maçta bazı problemle karşılaştıklarını ve bunların üstesinden gelmek için çalıştıklarını ifade eden Buceschi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımızın farkında olalım. İlk yılımız Şampiyonlar Ligi'nde, bunu Beşiktaş-Real Madrid maçı gibi düşünebilirsiniz veya Liverpool." dedi.

Metz Hentbol antrenörü Emmanuel Mayonnade ise istedikleri gibi oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıda rakiplerini baskı altına aldıklarını anlatan Mayonnade, "Şuan çok mutluyuz. Grubu da birinci ya da ikinci bitireceğiz gibi gözüküyor." dedi.

Kastamonu Belediyespor oyuncusu Jovanka Radicevic ise rakibin hızlı hücumlarla golleri bulduğunu söyledi.

Radicevic, pozisyon bulmalarına rağmen gol bulmakta zorlandıklarını kaydetti.