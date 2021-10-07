Kayseri Büyükşehir Belediyesinin spor okullarına kayıtlar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de 5 Ekim'de başlayan güz dönemi spor okulları kayıtlarının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında, 11 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 11 branşta eğitim veriliyor.

Kayıtların devam ettiği kursların aylık ücretleri ise öğrenciler için 100 lira, yetişkinleri için 125 lira olarak belirlendi. Yetişkinlere yönelik tenis kursu için de aylık 225 lira ücret alınacak.

Kurslar, 2 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.