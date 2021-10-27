Kayseri'de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine 282 bin 578 liralık spor malzemesi dağıtıldı.

Sümer Spor Komleksi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, amatör sporculara destek olmak için üzerlerine ne düşerse yapacaklarını söyledi.

Sağlığın önemini anlatan ve bu konuda sporun ön plana çıktığını belirten Büyükkılıç, "Bugün 93 amatör spor kulübüne 1380 antrenman topu, 368 maç topu, 1840 antrenman takımı, 1840 antrenman yeleği ve 1840 tekmelikten oluşan 282 bin 578 liralık spor malzemesini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Büyükkılıç, Spor AŞ ile 13 tesis, 9 park ve 13 branşta düzenlenen yaz kurslarıyla on binlerce kişiye ulaştıklarını aktardı.

Futboldan, basketbola, yüzmeden, okçuluğu kadar birbirinden farklı branşlarda kurslar açtıklarını anlatan Büyükkılıç, geleneksel sporu da önemsediklerini ifade etti.

Farklı okullarda spor salonlarının açılması için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, kentte 3 milyon 189 bin lira maliyetli iki ayrı kapalı tenis kortu ve 2,5 milyon lira maliyetli engelsiz yaşam merkezi spor salonunun da yakında tamamlanacağını kaydetti.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, programda sporculara malzemeleri dağıttı ve ardından fotoğraf çektirdi.