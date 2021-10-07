Keban'da dart yarışması düzenlendi

Keban ilçesinde 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası dolaysıyla düzenlenen dart yarışmasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Keban ilçesinde 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası dolaysıyla düzenlenen dart yarışmasında dereceye girenlere madalyaları verildi. Keban Spor Salonunda düzenlenen dart yarışmasına öğrenciler katıldı. Beden eğitimi öğretmeni Turgay Baş ve Hamza Kendircioğlu yönetiminde yapılan yarışmada derece yapanlara madalyalarını Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

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