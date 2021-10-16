Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çubukluk hareketi ve taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kaynak: AA
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