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Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı

12.10.2021 12:08
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda 'Bikini Fitness' kategorisinde birinci olarak Kuşadası'na bir ilki yaşatan Alina Duyar (31), Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret ederek dünya şampiyonasında madalya sözü verdi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda 'Bikini Fitness' kategorisinde birinci olarak Kuşadası'na bir ilki yaşatan Alina Duyar (31), Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret ederek dünya şampiyonasında madalya sözü verdi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası bu yıl 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Şampiyonaya ülke genelinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alina Duyar, 'Büyük Bayanlar Bikini Fitness' kategorisinde birincilik elde ederek Kuşadalı vatandaşları sevindirdi.

İspanya'da Kasım ayında gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Alina Duyar'a antrenörleri Fuat Duyar ile Zuhal Özkan ve Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ezzine Djaziri de eşlik etti.

"İspanya'dan madalya ile döneceğim"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Alina Duyar, "Hedefim İspanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak olacak. Kuşadası'nda her zaman sporcuların yanında olan bir belediye başkanımız var" dedi.

Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ezzine Djaziri ise, "Sporcumuz Alina Duyar, İstanbul'dan şampiyonlukla dönerek Kuşadası'na bir ilki yaşattı. İspanya'da da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Sporcu dostu kent Kuşadası"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Öncelikle elde ettiği başarıyla kentimizi sevince boğan Alina'yı tebrik ediyorum. Alina gibi sporcularımıza yetki ve imkanlarımız dahilinde destek vermeyi sürdüreceğiz. Kendisine İspanya'da da başarılar dilerim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı
Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı

Ömer Günel, Kuşadası, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ilçeye bir ilki yaşatan Duyar'ı ağırladı - Son Dakika
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