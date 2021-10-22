Üye Girişi
Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz - Son Dakika

Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz

22.10.2021 00:52
Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

- UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ve futbolculardan Konstantin Maradishvili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Sonuç bizi üzdü. 75 dakikada iyi oynadık. Ancak şanslarımızı kullanamadık. Dominant bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ancak futbol bu, golü atan kazanıyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu maçı unutup, önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

GALATASARAY VE FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUZKarşılaşma öncesinde Fatih Terim ile aralarında yaşanan diyalog sorulan Gisdol, "Fatih Terim ile kısa bir fikir alışverişi yaptık. Teknik direktörler kendi aralarında bunu yaparlar. Biz Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz. Maç bizim kontrolümüzde geçti. İlk golü biz atsaydık, galip geleceğimize eminim. Ancak futbol böyle" diye konuştu.KONSTANTİN MARADİSHVİLİ: ÖZELLİKLE İLK YARI İYİ OYNADIK

İlk yarı iyi oynayan taraf olduklarına dikkat çeken Maradishvili, "Özellikle ilk yarı iyi oynadık. Ancak golü bulamadık. Hocamız ile henüz 2'nci maçımız. Daha sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Böyle maçlarda küçük nüanslar maçı belli eder. Bence fizik olarak iyiydik. Son 15 dakika kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Gol kırılma anı oldu. Golden sonra savunmamız da öne geldi. Sonrasında zaten pek fazla şansımız olmadı" diye konuştu.

- İstanbul

Lokomotiv Moskova, Fatih Terim, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi 00:56 Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında 22:37 Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz 19:05 Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı Fatih Terim, Lokomotiv Moskova galibiyetinin reçetesini verdi! Sırrı tek cümlede saklı         
01:11
Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti         
23:48
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı         
23:03
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
21:08
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? Paylaştığı karenin altından bambaşka bir gerçek çıktı         
15:25
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 02:02:13. #1.11#
SON DAKİKA: Markus Gisdol: Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement