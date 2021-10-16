- Mehmet Ali Beşel: "Bu akşam çok sevinçliyiz"

İZMİR - Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Beşel, Samsunpspor karşısında aldıkları 3 puandan dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, "Galip geldik ve istediğimizi aldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. Hafta maçında Menemenspor, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Beşel, mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Ali Beşel, "Bu akşam çok sevinçliyiz. Altınordu mağlubiyetinden sonra bir milli ara girmişti. Bu arada çok iyi çalıştık, rakibimizi çok iyi analiz ettik. Rakibimizin sahada neler yapabileceğini çok iyi tahmin ettik. Tahmin ettiklerimiz de sahada karşımıza çıktı. Bugün çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İnşallah daha iyi olacaklar. Sonuçta 3 puanı aldık. Altınordu mağlubiyetinden sonra kendi sahamızda oynayacağımız bu maç çok önemliydi bizim için. Galip geldik ve istediğimizi aldık. Biz her hafta final maçına çıkıyoruz. Uzun vadeli planlarımız var ama bu finalleri kazandığımızda sonucun bizi nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.