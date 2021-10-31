Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Dr. Ferhat Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:Başkan: Dr. Ferhat GündoğduBaşkan Vekili: Ahmet ŞahinPMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Dr. Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus YıldırımEPAK (Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan SivriserviBAL (Bölgesel Amatör Ligler) Sorumlusu: Nihat MızrakKadın Hakemler Sorumlusu: Hasan Serdar ÇakıroğluPlaj Futbolu Sorumlusu: Hikmet ÖksüzoğluFutsal Sorumlusu: Nihat Mızrak1'inci Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin2'nci Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım3'üncü Bölge Sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu4'üncü Bölge Sorumlusu: Sebahattin Şahin5'inci Bölge Sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu6'ncı Bölge Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu7'nci Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi8'inci Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı - Son Dakika Spor