Milan, Hellas Verona'yı geriden gelip 3-2 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk ettiği Hellas Verona'yı 3-2 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Milan, konuk ettiği Hellas Verona'yı 3-2 yendi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Hellas Verona karşılaştı. Mücadeleye hızlı giriş yapan konuk ekip Hellas Verona, 7. dakikada Gianluca Caprari ile öne geçti: 0-1. Konuk takım, 24. dakikada Antonin Barak'ın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı, Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda gol için baskılarını arttıran Milan, Fransız golcüsü Oliver Giroud ile 59. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2. Milan, 76. dakikada Frank Kessie'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi: 2-2. Kırmızı-siyahlıları öne geçiren golü ise 78. dakikada Hellas Verona'da forma giyen Türk asıllı oyuncu Koray Günter kendi kalesine attı: 3-2. Bu gol, maçtaki gol perdesini de kapayan gol oldu. Milan, Hellas Verona karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi. Milan üst üste 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla, kırmızı-siyahlı takım puanını 22'ye çıkartarak, maç fazlasıyla Serie A'da liderliğe yükseldi. Hellas Verona ise 2 farklı öne geçtiği maçı kaybederek, bu sezonki 4. yenilgisini yaşadı.

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