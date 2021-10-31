Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10'uncu hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 33'üncü dakikada Mert Çapar, 90'ıncı dakikada Emre Toptan kaydetti. Bu sonuçla, üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından galibiyet özlemini sonlandıran Nazilli Belediyespor 15 puana ulaşıp Play-Off yarışına tutunurken, Isparta ekibi 15 puanda kaldı.

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