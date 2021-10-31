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Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika

Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0

31.10.2021 16:11
Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Enver Aydın (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Hasan Cebeci (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Onur (xxx), Mehmet Ersavaş (xxx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk. 75 Emre Toptan xxx), Ebu Sıddık (x) (Dk. 65 Hasan xx), Koray (xx), Mert Er (xx), Bünyamin Cesur (xxx) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Hasan Cebeci (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Onur (xxx), Mehmet Ersavaş (xxx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk. 75 Emre Toptan xxx), Ebu Sıddık (x) (Dk. 65 Hasan xx), Koray (xx), Mert Er (xx), Bünyamin Cesur (xxx) (Dk. 90 Sefa), Selçuk (xx), Mert Çapar (xxx) (Dk. 90 İlyas), Muhammet Ali (x) (Dk. 65 Ahmet xx)ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç (x) - Arif (xx) (Dk. 89 Mahmut), Efşan (x), Kadir (x), Ertuğrul (xx), Mustafa Diler (xx), Şamil (x) (Dk. 54 Burak x), Mustafa Acar (xx) (Dk. 89 Embiya), Gökhan (x), Bozan (x) (Dk. 46 Taner x), Furkan Özdemir (x) (Dk. 68 Gökdeniz x)GOLLER: Dk. 33 Mert Çapar, Dk. 90 Emre Toptan (Nazilli Bld)KIRMIZI KART: Dk. 83 Gökhan (Isparta 32 Spor)SARI KARTLAR: Mert Er, Ebu Sıddık, Sefa, Hasan, Bünyamin, Emre Toptan (Nazilli Bld) - Şamil (Isparta 32 Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10'uncu hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 33'üncü dakikada Mert Çapar, 90'ıncı dakikada Emre Toptan kaydetti. Bu sonuçla, üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından galibiyet özlemini sonlandıran Nazilli Belediyespor 15 puana ulaşıp Play-Off yarışına tutunurken, Isparta ekibi 15 puanda kaldı.


Hasan Cebeci, Enver Aydın, Mert Er, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0 - Son Dakika
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