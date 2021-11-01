NBA'de Alperen Lakers'a karşı 11 sayı attı

Utah Jazz , son şampiyon Milwaukee Bucks 'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı.

Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

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