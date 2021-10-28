NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi

Cleveland Cavaliers 'ın deplasmanda Los Angeles Clippers 'ı 92-79 mağlup ettiği mücadelede de Cedi Osman , 4 dakika süre aldı, sayı üretemedi.

Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven , 51 saniye görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı ile oynarken Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis 'in 30 sayısı yeterli olmadı.

Oklahoma City Thunder, ikinci çeyreğinde 56-30 geriye düştüğü maçta sahasında Los Angeles Lakers 'ı 123-115 mağlup etti.

Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?