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NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi - Son Dakika

NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

07.10.2021 10:28
NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 99-96 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 99-96 mağlup etti.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesi 7 hazırlık maçı oynandı.

Cleveland Cavaliers, State Farm Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı son periyottaki başarılı hücum performansıyla 3 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 19 sayı, 6 ribaunt, Darius Garland 15 sayı, 7 asist, oyuna sonradan girerek 13 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 1 asist ve 1 ribauntla oynadı.

Öne çıkan diğer karşılaşmada Phoenix Suns, özellikle üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla Los Angeles Lakers'a sahasında 117-105 üstünlük sağladı.

Suns'a galibiyeti getiren oyuncular, 15 sayı, 5 ribauntla Mikal Bridges, 14 sayı, 11 ribauntla Deandre Ayton ve 13 sayı, 9 ribauntla Jae Crowder oldu.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 117-105

Detroit Pistons- San Antonio Spurs: 115-105

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 96-99

New Orleans Pelicans- Orlando Magic: 104-86

Dallas Mavericks- Utah Jazz: 111-101

Golden State Warriors- Denver Nuggets: 118-116

Los Angeles Clippers- Sacramento Kings: 98-113

Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi - Son Dakika
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