OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Nika Syktyvkar'ı ağırlayacak

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 4. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar'ı konuk edecek.

Karşılaşma başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak 6 puanla lider durumda. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar ise son sırada yer alıyor.