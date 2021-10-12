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Oğulcan Çağlayan: "Ben kalitemden taviz vermeyeceğim" - Son Dakika

Oğulcan Çağlayan: "Ben kalitemden taviz vermeyeceğim"

12.10.2021 19:01
Oğulcan Çağlayan:

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "Gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için tüm spor kamuoyundan ve futbolseverlerden özür diliyorum.

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rize spor ile yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "Gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için tüm spor kamuoyundan ve futbolseverlerden özür diliyorum. Yaşananlar tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşandı. İnsanlar kurdukları cümlelerle kalitelerini belli ederler. Ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bize bunu öğretti. Bu süreç son buldu. Artık önüme bakıyorum" dedi.

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan, "Milli takım arasını iyi değerlendiriyoruz. İkinci hazırlık karşılaşmamızı oynadık. Burada mücadelede ederken ligde daha az süre bulan arkadaşlarımız açısından ve takım açısından da önemli bir süreç oluyor. Aynı zamanda da maç eksiğimizi gidererek takım arkadaşlarımıza yaklaşıyoruz. Hem hatalarımızı görme açısından hem de fizik kondisyon açısından bizim için verimli bir dönem oluyor. Antrenmanlarımıza devam ederek Konyaspor maçı hazırlıklarına son gaz devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ben kalitemden taviz vermeyeceğim"

Çaykur Rizespor ile yaşanan lisans olayından dolayı gündemi bu şekilde meşgul ettiği için tüm spor kamuoyundan ve futbolseverlerden özür dileyen 25 yaşındaki futbolcu, "Yaşananlar tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşandı. Ben bu konuda hakkında açıklama yapmadım. Bundan sonra da bir açıklama yapmayacağım. Sonuçta bizler Galatasaray camiasının birer parçalarıyız. Camiaya layık olmamız gerekiyor. İnsanlar kurdukları cümlelerle kalitelerini belli ederler. Ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bize bunu öğretti. Bu süreç son buldu. Artık önüme bakıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma yetişip, geçen sezon taraftarların beğendiği Oğulcan'ı göstermek ve hocamın gözüne girip, hocamdan fırsat geldiği zaman da takım arkadaşlarıma destek olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Başımızda inanılmaz bir antrenör var"

Forma rekabetinin her zaman iyi bir şey olduğunu vurgulayan Oğulcan Çağlayan, "Herkesi geliştirir ve üzerine koyar. Galatasaray gibi bir camiada tabii ki rekabet olacak. Birçok iyi ve kaliteli oyuncu olacak. Bazıları bekleyecek. Bazıları oynayacak. Ama başımızda inanılmaz bir antrenör var. Herkesten en iyi verim almasını bilen, Türkiye'de ender antrenörlerden bir tanesi. Eminim hepimiz doğru zamanda doğru anlarda kullanarak takıma katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, Rizespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oğulcan Çağlayan: 'Ben kalitemden taviz vermeyeceğim' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Oğulcan Çağlayan: "Ben kalitemden taviz vermeyeceğim" - Son Dakika
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